Прокуратура расторгла брак между ямальчанкой и жителем Азербайджана

Прокуратура Салехарда аннулировала брак между ямальчанкой и гражданином Азербайджана. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак, чтоб он смог устроиться на работу.