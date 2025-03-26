Прокуратура расторгла брак между ямальчанкой и жителем Азербайджана

Прокуратура Салехарда аннулировала брак между ямальчанкой и гражданином Азербайджана. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак, чтоб он смог устроиться на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии