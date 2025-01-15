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Запреты на рекламу табака снижают курение на 20%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Tobacco Control опубликовали результаты объединенного анализа данных исследований, которые показывают, что запреты на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий значительно снижают распространенность курения.

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