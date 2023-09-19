Рашид Уоллес однажды пригрозил судье, что организует поджог его ресторана и взломает почтовый ящик

Экс-игрок НБА Рашид Уоллес рассказал, что однажды по ходу матча пригрозил судье, работой которого был недоволен, что организует поджог его ресторана и взломает его почтовый ящик.
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