Ассистент Сарри может стать и.о. тренера «Лацио» до конца сезона. Клуб также рассматривает Клозе и Тудора

52-летний итальянец был ассистентом Маурицио Сарри, который накануне подал в отставку. Мартушьелло может возглавить римский клуб до субботнего матча Серии А с «Фрозиноне» и остаться на этом посту до июня, когда «Лацио» планирует начать новый проект, сообщает журналист Николо Скира.