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Царьград

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Собака в Бодруме напала на актрису Эду Эдже, она попала в больницу

Собака в Бодруме напала на актрису Эду Эдже, она попала в больницу

Эда Эдже, турецкая актриса, была госпитализирована в Бодруме после нападения собаки. Инцидент произошёл во время её поездки на мотоцикле.

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