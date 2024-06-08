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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Шевченко: «Не сказала бы, что у бывших лыжниц есть какие-то преимущества в биатлоне. Единственное – опыт помогает в тактике прохождения дистанции»

Шевченко перешла из лыж в биатлон в мае 2022 года.  – В состав основной сборной России вошла и Анна Грухвина, также перешедшая не так давно из лыжного спорта.

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