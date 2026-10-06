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Николай Лемтюгов: «Приезд Овечкина будет хорошим ходом для популяризации хоккея и привлечения внимания в КХЛ. Он может спокойно сезон отыграть в России»

Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Николай Лемтюгов поделился мыслями о том, стоит ли Александру Овечкину продолжить карьеру в лиге после ухода из « Вашингтона ».

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