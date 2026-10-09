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Сергей Соседов всю жизнь оберегал личное — после смерти его тайны вынесли в студию Малахова

Сергей Соседов всю жизнь оберегал личное — после смерти его тайны вынесли в студию Малахова

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года — в Нерюнгри, куда прилетел гостем фестиваля.

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