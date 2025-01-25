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Открылся новый туристско-информационный центр

Открылся новый туристско-информационный центр

В Запорожской области открылся Туристско-информационный центр. В качестве почетных гостей на церемонии открытия присутствовали заместителя председателя правительства Запорожской области Константин Захаров, и.

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