The Diplomat: Средний коридор принесет выгоду и России тоже

Средний коридор, который Европа и ряд республик бывшего Советского Союза прокладывают в обход России, может дать не совсем тот эффект, которого ожидает Запад, утверждает популярный политический ресурс The Diplomat.
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