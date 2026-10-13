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ФедералПресс

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Санкт-Петербург занял второе место в РФ по уровню развития ИИ

Санкт-Петербург занял второе место в РФ по уровню развития ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Санкт-Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов России по уровню развития технологий искусственного интеллекта, набрав 98,71 балла из возможных.

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