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Дудчак: немцам надо признать, что их страна окончательно утратила суверенитет

Дудчак: немцам надо признать, что их страна окончательно утратила суверенитет

После того, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик приостановил процесс сертификации «Северного потока – 2», немцам как нации, можно только посочувствовать.

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