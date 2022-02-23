Дудчак: немцам надо признать, что их страна окончательно утратила суверенитет

После того, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик приостановил процесс сертификации «Северного потока – 2», немцам как нации, можно только посочувствовать.
После того, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик приостановил процесс сертификации «Северного потока – 2», немцам как нации, можно только посочувствовать.
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