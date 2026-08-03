НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

ВС РФ уничтожили пехоту, блиндаж и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили пехоту, блиндаж и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 85-й и 6-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили блиндаж, живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ на славянском направлении СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии