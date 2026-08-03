ВС РФ уничтожили пехоту, блиндаж и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 85-й и 6-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили блиндаж, живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ на славянском направлении СВО.
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