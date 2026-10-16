Пресс-служба администрации Новороссийска 16 октября отчиталась о завершении очистки береговой линии от нефтепродуктов: в районе пляжа «Абрау-Бич» и в селе Мысхако зачищено около 300 метров территории.
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