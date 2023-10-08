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20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

Уже одно слово «ремонт» часто вызывает трепет в сердце каждого человека. Но вообще-то сделать свое жилище уютнее можно и без того, чтобы тратить кучу денег и отдавать квартиру на растерзание бригаде строителей.

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Комментарии
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Наталия Комлева
Страницами из старых книжек...
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1 д.
Владимир Алтайцев
некоторые примеры просто  жуть. Особенно синие стены  и зеркала  заклеенные обоями. Глупость бушует.
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1 д.
Vera Kocheleva
Очень красиво.
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8 час.

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