Группа Хамас высадилась у виллы Пугачевой и Галкина*

Российские звезды, находящиеся в Израиле и принципиально отказавшиеся уезжать с опасных территорий, на данный момент оказались под угрозой, однако, кто-то из них находится в относительной безопасности, а кто-то реально вынужден спасаться бегством в бункеры и подземные бомбоубежища.
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