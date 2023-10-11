Группа Хамас высадилась у виллы Пугачевой и Галкина*

Российские звезды, находящиеся в Израиле и принципиально отказавшиеся уезжать с опасных территорий, на данный момент оказались под угрозой, однако, кто-то из них находится в относительной безопасности, а кто-то реально вынужден спасаться бегством в бункеры и подземные бомбоубежища.