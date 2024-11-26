СК показал кадры с того места, где BMW влетел в толпу пешеходов в Челябинске

Смотрим, что там происходит. По какой статье возбуждено уголовное дело, что грозит водителю. В следственном комитете России по Челябинской области прокомментировали резонансное ДТП: — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии