Аршавин — о слезах Роналду: Выглядит как девочка

Андрей Аршавин достаточно резко высказался о Криштиану Роналду. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о поведении Криштиану Роналду во время матча плей-офф Евро-2024 со Словенией.
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