WhatsApp грозит новая масштабная утечка данных через шпионское ПО

Популярный мессенджер WhatsApp вновь оказался в центре скандала, связанного с кибербезопасностью. На этот раз речь идёт о шпионском программном обеспечении, которое незаметно проникает на устройства журналистов и правозащитников, подвергая их конфиденциальность серьёзной угрозе.
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