"Есть куда расти": певец Бугаев высказал приверженность пенсионной реформе Булановой

Подобный проект нужен не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах и субъектах РФ. По мнению Бугаева, такие идеи должны касаться не только пенсионеров-блокадников, но и многодетных семей и инвалидов, пишет Федеральное агентство новостей.