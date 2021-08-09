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"Есть куда расти": певец Бугаев высказал приверженность пенсионной реформе Булановой

"Есть куда расти": певец Бугаев высказал приверженность пенсионной реформе Булановой

Подобный проект нужен не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах и субъектах РФ. По мнению Бугаева, такие идеи должны касаться не только пенсионеров-блокадников, но и многодетных семей и инвалидов, пишет Федеральное агентство новостей.

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