Авторы лучших произведений детской литературы смогут получить 1,5 млн рублей

Правительство России в 2025 году даст премии в 7 номинациях C 2025 года в России будут присуждаться премии в области детской и подростковой литературы, сообщает пресс-служба правительства России в своем Телеграм-канале.
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