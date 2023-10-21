«Лимитрофы пытаются заработать сахарок»: может ли НАТО закрыть Балтийское море для РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для прохода российских судов, если «вскроется правда» о причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
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