Чем приличной женщине заняться в выходные?

Знаете, что меня удивляет? Что именно в наш век, когда у людей максимальные возможности реализоваться в жизни и минимальная нагрузка в быту, по сравнению с предыдущими поколениями, так популярна литература про «попаданок».
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