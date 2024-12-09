Осторожно - мошенники!

Новый мошеннический шаблон, имитирующий «Госуслуги». На домене GOSUSLUGIFORMS[.]RU вам предлагается заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера 300 (привязан к ЦБ).
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