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Царьград

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Пресс-служба МВД сообщила о найденном 13-летнем мальчике в Иркутске

Пресс-служба МВД сообщила о найденном 13-летнем мальчике в Иркутске

13-летний мальчик, пропавший утром 29 августа в Иркутске, найден живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

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