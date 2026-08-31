Пресс-служба МВД сообщила о найденном 13-летнем мальчике в Иркутске

13-летний мальчик, пропавший утром 29 августа в Иркутске, найден живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.
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