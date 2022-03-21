Обамеянг въехал ногой в Крооса на 11-й минуте класико и избежал карточки. Экс-судьи Ла Лиги считают, что должна быть желтая

Пьер-Эмерик Обамеянг избежал желтой карточки на 11-й минуте матча Ла Лиги с «Реалом» (4:0). Форвард «Барселоны», исполняя подкат, въехал ногой в хавбека мадридцев Тони Крооса, после чего главный арбитр матча Хуан Мунуэра зафиксировал фол, но не вынес предупреждения игроку «блауграны».
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