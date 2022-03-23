Бэйл, пропустивший класико из-за проблем со спиной, тренируется без ограничений в сборной Уэльса

Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, несмотря на пропуск класико. Вингер «Реала» не был включен в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:4), пожаловавшись на боли в спине.
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