Бэйл, пропустивший класико из-за проблем со спиной, тренируется без ограничений в сборной Уэльса

Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, несмотря на пропуск класико. Вингер «Реала» не был включен в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:4), пожаловавшись на боли в спине.