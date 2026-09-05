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Журова допустила, что на решение ISU по Валиевой могла повлиять Украина

Журова допустила, что на решение ISU по Валиевой могла повлиять Украина

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники 5 сентября.

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