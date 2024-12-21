Почему нужно читать состав продуктов при покупке товара в магазине

Почему нужно читать состав продуктов при покупке товара в магазинеНередко на полках магазинов можно встретить товары, которые вводят покупателей в заблуждение: название продукта не соответствует его содержанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии