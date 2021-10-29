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Автоэксперт призвал россиян осторожно относиться к самостоятельному тюнингу

Автоэксперт призвал россиян осторожно относиться к самостоятельному тюнингу

Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил российским водителям основные опасности тюнинга.Многие владельцы личных транспортных средств предпочитают использовать различные способы доработки машин, чтобы они становились более индивидуальными.

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