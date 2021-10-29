Автоэксперт призвал россиян осторожно относиться к самостоятельному тюнингу

Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил российским водителям основные опасности тюнинга.Многие владельцы личных транспортных средств предпочитают использовать различные способы доработки машин, чтобы они становились более индивидуальными.
Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил российским водителям основные опасности тюнинга.Многие владельцы личных транспортных средств предпочитают использовать различные способы доработки машин, чтобы они становились более индивидуальными.
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