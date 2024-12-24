В Турции погибли 12 человек из-за взрыва на заводе по выпуску взрывчатки

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в городе Балыкесир в западной части Турции. В результате происшествия есть жертвы, сообщил местный губернатор Исмаил Устаоглу, не сообщив о числе погибших и пострадавших.
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