вп

валентина пожиленко

Чем чёрт не шутит? Ирина Бракман Ни блещущий умом, ни гордым ликом, Но, как любая вкрадчивая тля, Шут мнил себя всесильным и великим, Наедине, под боком короля. Чем чёрт не шутит? Всякое бывало. Шут чудом получил заветный трон, И публика ему рукоплескала, И сам король отвешивал поклон. Здесь нам бы призадуматься, однако, Извечна закулисная возня, Где каждая "пригретая собака" Мечтает быть на месте короля. Вот черт и пошутил, приведя сценического шута Зеленского на должность президента Украины, и теперь Зеленский в содружестве со своими единомышленниками творит чертовщину, как в Украине, так и в земном мире, разрушая страны и жизнь их граждан.