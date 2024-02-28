В «битве интервью» президент Украины Владимир Зеленский проиграл российскому лидеру Владимиру Путину с разгромным счетом.
Путин победил Зеленского со счетом «207 миллионов — 165 тысяч»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Думаю, что после предательства Меркель по Минску, Путин теперь всё просеивает всё не через одно сито, а через несколько.
Ответить
7 час.
вп
валентина пожиленко
Чем чёрт не шутит? Ирина Бракман Ни блещущий умом, ни гордым ликом, Но, как любая вкрадчивая тля, Шут мнил себя всесильным и великим, Наедине, под боком короля. Чем чёрт не шутит? Всякое бывало. Шут чудом получил заветный трон, И публика ему рукоплескала, И сам король отвешивал поклон. Здесь нам бы призадуматься, однако, Извечна закулисная возня, Где каждая "пригретая собака" Мечтает быть на месте короля. Вот черт и пошутил, приведя сценического шута Зеленского на должность президента Украины, и теперь Зеленский в содружестве со своими единомышленниками творит чертовщину, как в Украине, так и в земном мире, разрушая страны и жизнь их граждан.
Ответить
4 час.
Валентин Щербаков
Вообще-то интервью Путина посмотрело более 1 млрд. человек.....
Ответить
1 час.
Свежие комментарии