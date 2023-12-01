В Петербурге врачи нашли сломанное ребро у пациентки-блокадницы после падения с каталки

В Госпитале ветеранов войн информацию назвали недостоверной.Информация о падении пациентки с каталки в Госпитале ветеранов войн не соответствует действительности, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе лечебного учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии