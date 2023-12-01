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Царьград

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В Петербурге врачи нашли сломанное ребро у пациентки-блокадницы после падения с каталки

В Петербурге врачи нашли сломанное ребро у пациентки-блокадницы после падения с каталки

В Госпитале ветеранов войн информацию назвали недостоверной.Информация о падении пациентки с каталки в Госпитале ветеранов войн не соответствует действительности, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе лечебного учреждения.

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Комментарии
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ЕК
Елена Коваль
это название надо поместить в &quot;Ржачки_&quot;
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16 час.

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