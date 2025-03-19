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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Euro Truck Simulator 2 показали красочные виды обновленной Финляндии Ра...

Разработчики Euro Truck Simulator 2 показали красочные виды обновленной Финляндии Ра...

Разработчики Euro Truck Simulator 2 показали красочные виды обновленной ФинляндииРазработчики Euro Truck Simulator 2 показали обновленные локации Финляндии, которую часто называют страной тысячи озер, ведь в ней их около 187 000, из DLC Nordic Horizons.

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