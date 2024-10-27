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Хищение 13 млрд. рублей через Роснано. Аналитик рассказал о схеме ведомства Чубайса: "Мы не увидели голубой фишки"

Хищение 13 млрд. рублей через Роснано. Аналитик рассказал о схеме ведомства Чубайса: "Мы не увидели голубой фишки"

Чубайс, занимавший должность главы Роснано с 2008 по 2020 года продолжает прямо или косвенно попадать в коррупционные скандалы.

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