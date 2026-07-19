Системы ПВО за день уничтожили 161 беспилотник над регионами России

Украинские беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
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