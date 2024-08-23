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Галли Монастырева представила список общих экономических проблем стран Африки

Галли Монастырева представила список общих экономических проблем стран Африки

Галли Монастырева представила список общих экономических проблем стран Африки Редакторская колонкаЭкономические проблемы аналогичны практически во всех развивающихся африканских странах, отметила Галли Монастырева Директор по гуманитарным проектам Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА).

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