Марочко: армия России сократила «серую зону» на сватовско-кременском участке

Вооруженные силы Российской Федерации сократили «серую зону» на сватовско-кременском участке. Об этом, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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