Льготников в России освободят от одной обязательной выплаты

Распоряжение правительства устранило эту несправедливость Со следующего месяца несколько категорий россиян будут платить меньше за коммунальные услуги, так как их освободят от банковских комиссий, напомнил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев.
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