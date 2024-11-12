Путин оценил работу «Единой России» в Госдуме

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым сообщил, что в Госдуме проводится большая работа по всем направлениям.
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