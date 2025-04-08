«Яндекс Путешествия»: россияне стали планировать отдых на майских праздниках заранее

В 2025 году россияне стали планировать свой отдых на майских праздниках заранее. Туристы все чаще выбирают комфортное размещение в отелях и базах отдыха, сообщил радио Sputnik PR-директор сервиса «Яндекс Путешествия» Артур Большаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии