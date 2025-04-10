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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Минздраву Удмуртии пришлось комментировать состояние урны для бахил в городской больнице

Минздраву Удмуртии пришлось комментировать состояние урны для бахил в городской больнице

На конструкцию с небольшой щелью и палкой для «запихивания бахил» пожаловались пациенты БУЗ «ГКБ № 6 МЗ УР»: «Чтобы выбросить свои использованные бахилы, нужно вот этой, я думаю, ни разу не обработанной деревянной грязной палкой запихать их в щель! Вы издеваетесь? Может, ещё воду отключим, и в унитазе тоже всё палкой запихивать будем? Вроде, в XXI веке живём, и такой позор».

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