Минздраву Удмуртии пришлось комментировать состояние урны для бахил в городской больнице

На конструкцию с небольшой щелью и палкой для «запихивания бахил» пожаловались пациенты БУЗ «ГКБ № 6 МЗ УР»: «Чтобы выбросить свои использованные бахилы, нужно вот этой, я думаю, ни разу не обработанной деревянной грязной палкой запихать их в щель! Вы издеваетесь? Может, ещё воду отключим, и в унитазе тоже всё палкой запихивать будем? Вроде, в XXI веке живём, и такой позор».