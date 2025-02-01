GamesVoice поделились обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: SurvivorСегодня у студии GamesVoice состоялся технический стрим, в рамках которого команда поделилась обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor.
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