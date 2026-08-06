Россиянам раскрыли способ избежать обмана при покупке жилья

При покупке жилья стоит проверить семью продавца и его мотив выхода на сделку. Способ избежать обмана в процессе приобретения квартиры раскрыл россиянам эксперт по недвижимости Владимир Шмелев, пишет «360.
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