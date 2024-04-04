Конгрессвумен Грин: США приближают мировую войну, финансируя Украину

Соединенные Штаты приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Такое мнение высказала член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия), ее слова привел журналист Такер Карлсон в социальной сети X.