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Конгрессвумен Грин: США приближают мировую войну, финансируя Украину

Конгрессвумен Грин: США приближают мировую войну, финансируя Украину

Соединенные Штаты приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Такое мнение высказала член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия), ее слова привел журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

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