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«Потрясающий» смартфон OSOM OV1 получит уникальный кабель с физическим переключателем и цену «значительно ниже 1000 долларов»

«Потрясающий» смартфон OSOM OV1 получит уникальный кабель с физическим переключателем и цену «значительно ниже 1000 долларов»

"Потрясающий" смартфон от создателей Essential Phone: новые подробности об OSOM OV1  Создатели смартфона Essential PH-1 делают новый телефон OSOM OV1, который будет полноценно анонсирован летом и выпущен в этом году.

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