В Хабаровске транспортные полицейские и представители Общественного совета при УТ МВД России по ДФО организовали праздник для многодетных семей сотрудников

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу совместно с Общественным советом при Управлении организовали торжественное мероприятие, чтобы отметить многодетные семьи сотрудников полиции и их вклад в развитие общества.
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