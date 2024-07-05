В Хабаровске транспортные полицейские и представители Общественного совета при УТ МВД России по ДФО организовали праздник для многодетных семей сотрудников

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу совместно с Общественным советом при Управлении организовали торжественное мероприятие, чтобы отметить многодетные семьи сотрудников полиции и их вклад в развитие общества.