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Из лагеря беженцев в Сирии в РФ вернули 20 детей при содействии Львовой-Беловой

Из лагеря беженцев в Сирии в РФ вернули 20 детей при содействии Львовой-Беловой

ТАСС/Софья Сандурская При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию были возвращены 20 российских детей, который находились в лагере беженцев на северо-востоке Сирии.

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