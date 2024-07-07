Из лагеря беженцев в Сирии в РФ вернули 20 детей при содействии Львовой-Беловой

ТАСС/Софья Сандурская При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию были возвращены 20 российских детей, который находились в лагере беженцев на северо-востоке Сирии.
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