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Анна Пересильд случайно попала на кастинг сериала «Слово пацана»

Анна Пересильд случайно попала на кастинг сериала «Слово пацана»

Юная актриса Анна Пересильд неожиданно оказалась частью команды сериала «Слово пацана». Причем о своем утверждении девушка узнала на следующий день после кастинга, об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

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