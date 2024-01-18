Анна Пересильд случайно попала на кастинг сериала «Слово пацана»

Юная актриса Анна Пересильд неожиданно оказалась частью команды сериала «Слово пацана». Причем о своем утверждении девушка узнала на следующий день после кастинга, об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».
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