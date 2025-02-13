Дела Сизанского (Тибетского) автономного района и Синьцзян-Уйгурского автономного района являются внутренними делами Китая, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться или участвовать в политических манипуляциях, сообщает romanian.
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